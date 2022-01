«Il nostro gioiello più prezioso». la gioia del rapper che subito ha condiviso le foto insieme alla futura mamma ...

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Cicogna in volo per Sfera Ebbasta. Ildiventerà presto papà per la prima volta: la sua compagna Angelina Lacour, infatti, è in dolce attesa. E la coppia ha voluto condividere coi follower la propriapubblicando i primi scatti del pancione e l’ecografia del bebè in arrivo. Baby vip, tutte le future (o bis) mamme del 2022 guarda leLeggi anche › Mamme vip nel 2022, ecco chi accoglierà un bebè nel 2022 (e c’è chi fa il tris!) Sfera ...