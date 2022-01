Il No - vax ora si pente: 'Il vaccino finto è stata una follia. Ho speso 150 euro e dopo la puntura falsa ho capito l'errore' (Di mercoledì 12 gennaio 2022) ANCONA - 'Funzionava così: noi entravamo al Paolinelli accompagnati da un intermediario, ci mettevamo in fila, poi aspettavamo la chiamata del medico per l'anamnesi. A quel punto dal box con le ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 12 gennaio 2022) ANCONA - 'Funzionava così: noi entravamo al Paolinelli accompagnati da un intermediario, ci mettevamo in fila, poi aspettavamo la chiamata del medico per l'anamnesi. A quel punto dal box con le ...

Advertising

CarloCalenda : Tollerare No Vax con il 3% di ospedalizzazioni dei minori di 5 anni contagiati è non solo sbagliato ma immorale. La… - Agenzia_Ansa : VIDEO | Parla Lucia, over 50 non immunizzata: 'Mi vaccinerò con rabbia. Finora con i tamponi ho avuto una vita norm… - fanpage : Ultim'ora I ragazzi di PizzAut sono stati presi di mira online dai no vax per aver cucinato e consegnato pizze agli… - Irolav77 : RT @chialerazzi: Ora anche i non abbonati a @ilfoglio_it possono leggere il resoconto degli insulti che mi sono beccata dai no vax perché h… - fabriziovieceli : @GiovanniToti I no vax pero hanno retto il tamponificio senza creare problemi si sono conrollati ogni 48ore. I vacc… -