Il mistero Charlene di Monaco | davvero mancano pochi giorni al suo ritorno?

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Le ultime voci, su Ici Paris, la descrivono come “triste e indebolita senza un motivo”, al chiuso della clinica di Zurigo in cui è ricoverata da inizio novembre. Ma forse ildidi(nella foto in Vaticano nel 2016) sta per dirimersi: dovremo aspettare il 27 gennaio… Foto Getty Speranza o fondata certezza? Ildidi(43 anni) forse ha una data di scadenza. E neppure tanto lontana. Solo qualche giorno. Quelli che ci separano dal giorno di Santa Devota, la patrona del Principato di. A cui, scusate il gioco di parole,Wittstock è particolarmente devota…diè cresciuta nella fede protestante, ma è diventata cattolica poco prima di sposare il ...

A dispetto dei molti rumors mai confermati però, la situazione continua ad essere avvolta da un alone di. L'unica cosa certa in un momento come questo è che la principessasta ...Rehab, miliardari, divorzio, bugie e segreti. La vita di Charlène di Monaco è unfitto, fitto. Come ha rivelato ' Dagospia ', Sua Altezza Serenissima è ricoverata dal 9 ...di Monaco, la ...Arrivano notizie tutt'altro che incoraggianti sulle condizioni di Charlene di Monaco . La principessa, ricoverata in una clinica di Zurigo , ha ...Charlene di Monaco non smette di far parlare di sé, le sue condizioni di salute sono un vero mistero e Dagospia accenna a una possibilità di divorzio con il Principe Alberto. Le notizie diffuse da Dag ...