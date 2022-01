Il ministro Bianchi: "Sì agli hub vaccinali nelle scuole" (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’ipotesi di allestire hub vaccinali nelle scuole “non è una soluzione impensabile”. A dirlo il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi in una intervista a La Stampa. “La Puglia, ad esempio, lo sta già facendo. Vogliamo portare il vaccino il più vicino possibile agli alunni, abbiamo avviato un ragionamento con la struttura commissariale, che ci sta lavorando. Ma bisogna tenere conto delle diverse esigenze tra la fascia 12-19 anni, in cui abbiamo il 74% dei ragazzi con la seconda dose e l?85% con la prima, quindi bisogna solo completare le vaccinazioni, e i bambini più piccoli, per i quali la campagna vaccinale è iniziata da meno di un mese e i numeri sono inevitabilmente più bassi”. Quanto alla possibilità di allungare l’anno scolastico in estateBianchi ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’ipotesi di allestire hub“non è una soluzione impensabile”. A dirlo ildell’Istruzione Patrizioin una intervista a La Stampa. “La Puglia, ad esempio, lo sta già facendo. Vogliamo portare il vaccino il più vicino possibilealunni, abbiamo avviato un ragionamento con la struttura commissariale, che ci sta lavorando. Ma bisogna tenere conto delle diverse esigenze tra la fascia 12-19 anni, in cui abbiamo il 74% dei ragazzi con la seconda dose e l?85% con la prima, quindi bisogna solo completare le vaccinazioni, e i bambini più piccoli, per i quali la campagna vaccinale è iniziata da meno di un mese e i numeri sono inevitabilmente più bassi”. Quanto alla possibilità di allungare l’anno scolastico in estate...

Advertising

Agenzia_Ansa : Scuola, il ministro Bianchi assicura il ritorno in presenza. 'Nessun ripensamento: siamo attenti a voci che ci arri… - giancarlo3456 : RT @HuffPostItalia: Il ministro Bianchi: 'Sì agli hub vaccinali nelle scuole' - rob_arci : RT @HuffPostItalia: Il ministro Bianchi: 'Sì agli hub vaccinali nelle scuole' - MichelaRoi : RT @Linkiesta: Ora vacciniamo i ragazzi nelle scuole, dice il ministro Bianchi - Patriziapattys : RT @corzunino: In Francia, ministro Bianchi, danno i dati: 10mila classi chiuse per Covid, 50mila positivi. Lo ha reso noto il ministro fra… -