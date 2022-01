Il Milan apre le danze, arriva Bailly dal Manchester United: Pioli alza il muro in difesa (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il Milan inizia a muoversi sul fronte calciomercato con l’obiettivo di rinforzare una squadra già competitiva ed in grado di lottare per la vittoria dello scudetto. La dirigenza inizia a muoversi per presente e futuro, per la seconda parte di stagione potrà contare su Eric Bailly, calciatore del Manchester United. Il club inglese avrebbe aperto alla soluzione del prestito con diritto di riscatto, le cifre sono ancora da definire ma la volontà delle parti è quella di raggiungere l’accordo. E’ un difensore centrale in grado di disimpegnarsi molto bene sia nella difesa a 4 che in quella a tre. E’ molto forte fisicamente e nel gioco aereo, è migliorato tantissimo anche in anticipo e dal punto di vista qualitativo. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di Espanyol, Villarreal e ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ilinizia a muoversi sul fronte calciomercato con l’obiettivo di rinforzare una squadra già competitiva ed in grado di lottare per la vittoria dello scudetto. La dirigenza inizia a muoversi per presente e futuro, per la seconda parte di stagione potrà contare su Eric, calciatore del. Il club inglese avrebbe aperto alla soluzione del prestito con diritto di riscatto, le cifre sono ancora da definire ma la volontà delle parti è quella di raggiungere l’accordo. E’ un difensore centrale in grado di disimpegnarsi molto bene sia nellaa 4 che in quella a tre. E’ molto forte fisicamente e nel gioco aereo, è migliorato tantissimo anche in anticipo e dal punto di vista qualitativo. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di Espanyol, Villarreal e ...

Advertising

Sport_Fair : Il #Milan apre le danze, arriva #Bailly per la difesa: importante rinforzo per la seconda parte di stagione, tutto… - cielorossonero : RT @PianetaMilan: #Calciomercato #Milan - #Bailly, il Manchester United apre al prestito - infoitsport : Bailly Milan: lo Utd apre al prestito. Maldini al lavoro per trovare l'intesa - infoitsport : Calciomercato: Milan su Bailly, il Manchester United apre al prestito. Mertens-Napoli, addio a giugno - infoitsport : Milan, lo United apre al prestito di Bailly. Gazzetta: “Ecco la formula su cui si sta lavorando” -