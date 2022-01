Il mercato “dimezzato” del Napoli: ha fatto plusvalenze solo con Allan e i tre giovani al Lille (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il Napoli non ha un bel rapporto con le plusvalenze. E in due anni ha di fatto dimezzato il suo mercato in uscita, con 48,7 milioni di euro ricavati dalle cessioni messi a bilancio chiuso il 30 giugno 2021: circa la metà dei 95,8 milioni di euro del precedente esercizio. Calcio e Finanza ha esaminato l’ultimo bilancio del Napoli facendo attenzione proprio alle plusvalenze, per cui anche il club di De Laurentiis è finito nel mirino della Covisoc. Nel 2019/20 le plusvalenze hanno pesato per il 34,9% sul fatturato, mentre nel 2020/21 la cifra è scesa al 21,3%. Le principali operazioni in tal senso sono indicative: il Napoli ha messo a bilancio una plusvalenza da 23 milioni per la cessione di Allan all’Everton, ma poi le ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ilnon ha un bel rapporto con le. E in due anni ha diil suoin uscita, con 48,7 milioni di euro ricavati dalle cessioni messi a bilancio chiuso il 30 giugno 2021: circa la metà dei 95,8 milioni di euro del precedente esercizio. Calcio e Finanza ha esaminato l’ultimo bilancio delfacendo attenzione proprio alle, per cui anche il club di De Laurentiis è finito nel mirino della Covisoc. Nel 2019/20 lehanno pesato per il 34,9% sul fatturato, mentre nel 2020/21 la cifra è scesa al 21,3%. Le principali operazioni in tal senso sono indicative: ilha messo a bilancio una plusvalenza da 23 milioni per la cessione diall’Everton, ma poi le ...

