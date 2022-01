Il Mediterraneo oltre la storia. Nuove alleanze per gli equilibri del futuro (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il 19 gennaio alle 18.00 si terrà un nuovo appuntamento del ciclo “Appunti per l’interesse nazionale” in collaborazione con l’Associazione Davide De Luca – Una Vita per l’Intelligence, in occasione della presentazione del libro di Leonardo Bellodi “L’ombra di Gheddafi” (Rizzoli, 2021). Un confronto che permetterà di analizzare l’evoluzione degli equilibri internazionali nel Mediterraneo, e il ruolo e le opportunità per il nostro Paese. Interverranno: Leonardo Bellodi, Senior Advisor, Libyan Investment Authority, Piero Fassino, Presidente, Commissione Affari esteri e comunitari, Camera dei deputati, Adolfo Urso, Presidente, COPASIR – Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Introdurranno i lavori Paolo Boccardelli, Direttore, Luiss Business School, e Gianni Letta, Presidente Onorario, Associazione Davide De Luca – Una Vita per ... Leggi su formiche (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il 19 gennaio alle 18.00 si terrà un nuovo appuntamento del ciclo “Appunti per l’interesse nazionale” in collaborazione con l’Associazione Davide De Luca – Una Vita per l’Intelligence, in occasione della presentazione del libro di Leonardo Bellodi “L’ombra di Gheddafi” (Rizzoli, 2021). Un confronto che permetterà di analizzare l’evoluzione degliinternazionali nel, e il ruolo e le opportunità per il nostro Paese. Interverranno: Leonardo Bellodi, Senior Advisor, Libyan Investment Authority, Piero Fassino, Presidente, Commissione Affari esteri e comunitari, Camera dei deputati, Adolfo Urso, Presidente, COPASIR – Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Introdurranno i lavori Paolo Boccardelli, Direttore, Luiss Business School, e Gianni Letta, Presidente Onorario, Associazione Davide De Luca – Una Vita per ...

Advertising

Carmela_oltre : RT @GiansandroMerli: #Mediterraneo. Prima nave umanitaria detenuta dopo il cambio al vertice della Guardia costiera. L'ultimo fermo risaliv… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Nel 2021 sono stati quasi 200 mila gli attraversamenti irregolari delle frontiere europee, in crescita oltre i livelli pr… - Imperator_98 : RT @Agenzia_Ansa: Nel 2021 sono stati quasi 200 mila gli attraversamenti irregolari delle frontiere europee, in crescita oltre i livelli pr… - EsteriLega : ???? DI MAIO,SALA TRATTATI UE IN FARNESINA INTITOLATA A SASSOLI ???? KAZAKHSTAN: ORBAN OFFRE AIUTO A TOKAYEV ???? FRONTEX… - SARwatchMED : RT @Agenzia_Ansa: Nel 2021 sono stati quasi 200 mila gli attraversamenti irregolari delle frontiere europee, in crescita oltre i livelli pr… -