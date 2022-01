Il Gruppo AXA Italia lancia Protezione Sospesa e dona assistenza sanitaria alle donne in situazioni di fragilità

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) (Adnkronos) - - Coni clienti potrannore, insieme ad AXA e al proprio Agente, un contributo per l'attivazione di una polizza dia favore divittime di violenza e ai loro figli. - Le beneficiarie saranno individuate da WeWorld Onlus, l'associazione che da 50 anni opera per garantire i diritti dei bambini e dellepiù vulnerabili, in collaborazione con AXA Cuori in Azione, associazione internazionale di volontariato aziendale delAXA. - Giacomo Gigantiello, CEO AXA: “La tutela della salute è una priorità per tutti ed è il presupposto imprescindibile perché tutti possano realizzare la vita che desiderano.contiene un ...