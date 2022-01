Il Congo di Mobutu | dal colpo di stato alla guerra mondiale africana

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Congo Mobutu

Il Manifesto

La prima sulla situazione inche nel 1965 porta alla dittatura più spietata: "Si potrebbe andare tutti insieme nei mercenari giù neldaa farci arruolare poi sparare contro i negri ...... durante il quale ben 17 paesi africani si resero indipendenti interessò anche il, lo stato ...nel suo bestseller [...] Continua a leggere The post Dal sogno dell'indipendenza al golpe di...«La danza del bifolco», l’ultimo romanzo dello scrittore congolese Fiston Mwanza Mujila edito da Nottetempo. Turbolenze politiche e mutamenti in atto descritti in una narrazione frammentaria e vortico ...