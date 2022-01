Il Cav armato sul Quirinale A Villa Grande si fanno i conti | Salvini sbuffa

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Nella sua testa non esistono piani B”. Lo dicono tutti. Con varie sfumature. Silvio Berlusconi è inamovibile: adelante sul. Gli amici di sempre, quelli delleimprese, sembrano tornati allo spirito del ‘94. Fedele Confalonieri, Adriano Galliani, Marcello Dell’Utri spiegano a tutti che “Silvio ci ha sempre stupito”. Matteoe Giorgia Meloni? Inermi. Le truppe di centrodestra sussurrano: “E se ce la facesse?”. Poi ci sono i ministri azzurri – Brunetta, Carfagna, Gelmini – che assistono anche loro a questo carrodi 85 anni che procede spedito verso la gloria o la disfatta, chi lo sa a questo punto? Di sicuro la delegazione di Forza Italia è rimasta spiazzata dalla nota fatta filtrare l’altro giorno prima della conferenza stampa di Mario Draghi (“se non c’è più questo premier, FI uscirà ...

