Il caso Djokovic ci ricorda che esiste ancora lo Stato di diritto (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La grottesca vicenda australiana del tennista Novak Djokovic è un'ottima occasione per fare il punto, dopo due anni, degli effetti della pandemia su ciò che chiamiamo – con qualche sforzo di ottimismo – «lo Stato di diritto», inteso come organizzazione sociale retta dalla rule of the law applicata da giudici terzi e imparziali. Un bilancio che, per i motivi che diremo, miracolosamente non è irrimediabilmente negativo. Il segnale che proviene dalla Corte dello Stato di Victoria è molto chiaro: l'emergenza pandemica non cancella le garanzie minime cui ogni individuo ha diritto a godere. Tra queste, prima di tutto, c'è quella di avere il tempo sufficiente per esporre le proprie ragioni davanti un tribunale indipendente. Le ragioni per cui il giudice Kelly ha liberato Djokovic sono ...

