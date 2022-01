"Il caro bollette ha già bruciato 2 miliardi. Si rischia il blocco delle imprese" (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Hanno programmato di fermare la produzione per almeno venti giorni a gennaio e febbraio. Soprattutto - segnala Confindustria - quelle dei settori a maggiore intensità energetica: le fonderie, le acciaierie, le cartiere, le aziende chimiche, ancora quelle che lavorano la ceramica, il vetro e il cemento. In tutto impiegano circa 430mila lavoratori, che salgono a 800mila se si prende in considerazione l’indotto. Il calcolo di quante sono quelle che hanno calendarizzato la chiusura al 23 dicembre è in via di definizione, ma Alessandro Fontana, direttore del Centro studi di viale dell’Astronomia, anticipa a Huffpost qual è il rischio immediato: bruciare 2 miliardi di valore aggiunto. E se teniamo conto di quelle che hanno programmato chiusure dal 23 dicembre a oggi, il rischio è ben superiore. Direttore, dove porta il trend delle chiusure ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Hanno programmato di fermare la produzione per almeno venti giorni a gennaio e febbraio. Soprattutto - segnala Confindustria - quelle dei settori a maggiore intensità energetica: le fonderie, le acciaierie, le cartiere, le aziende chimiche, ancora quelle che lavorano la ceramica, il vetro e il cemento. In tutto impiegano circa 430mila lavoratori, che salgono a 800mila se si prende in considerazione l’indotto. Il calcolo di quante sono quelle che hanno calendarizzato la chiusura al 23 dicembre è in via di definizione, ma Alessandro Fontana, direttore del Centro studi di viale dell’Astronomia, anticipa a Huffpost qual è il rischio immediato: bruciare 2di valore aggiunto. E se teniamo conto di quelle che hanno programmato chiusure dal 23 dicembre a oggi, il rischio è ben superiore. Direttore, dove porta il trendchiusure ...

