"Il banco è di sinistra non la Dad! Dove è finita la nostra storia?". Parla Bassolino (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Hanno forse dimenticato i "maestri di strada", i professori scalcagnati e generosi, quelli di "Io speriamo che me la cavo", gli insegnanti che andavano, e vanno ancora, a prendere per le orecchie i genitori dei somarelli? Dice Antonio Bassolino, l'ex sindaco di Napoli, l'ex presidente della Campania, un pezzo della storia del Pci, che se il Pd, la sinistra, non difende la scuola in presenza, "perché è nata? Che ragione sociale può avere? Dove va? Chi è?". A 16 anni, Bassolino, da segretario di sezione, grazie a una deroga di partito, insegnava agli operai dopo il loro turno di lavoro. Nel 1973 offrì le stanze del Pci per la vaccinazione contro il colera. E poi? "E poi vincemmo le elezioni!". Eh no, caro segretario Letta, anzi, professore. Dove è finito quello innamorato della ...

