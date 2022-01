I talebani finiscono i soldi | lavoratori pagati coi cereali

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Istanno dimostrando tutta la loro inaffidabilità anche in ambito governativo, utilizzando gli aiuti umanitari ricevuti per pagare ianziché sfamare i cittadini allo stremo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : talebani finiscono

ilGiornale.it

Crisi sociale Al netto delle promesse messe sul tavolo dai, della modernizzazione del Paese e della concessione di eguali diritti a donne e uomini, l'Afghanistan sembra essere precipitato in ...Un connubio rivoluzionario, che fece puntualmente arrabbiare i deficientidi ieri come di ... Arte pura e (sia chiaro) irripetibile, dove chissà come - quandodita magiche - ...I talebani stanno dimostrando tutta la loro inaffidabilità anche in ambito governativo, utilizzando gli aiuti umanitari ricevuti per pagare i lavoratori anziché sfamare i cittadini allo stremo ...(LaPresse) Così poveri da decidere di vendere i propri organi. Cresce il numero di afgani disposti a prendere decisioni disperate per riuscire ...