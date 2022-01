I dubbi di Jessica su Soleil dopo le esternazioni di Katia: “La nostra amicizia fuori? Non so se continuerà” – VIDEO (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Federica e Jessica dopo aver parlato di Gianmaria hanno cambiato discorso citando Soleil Sorge dopo il caos scoppiato nella Casa del Grande Fratello Vip per via delle esternazioni infelici di Katia Ricciarelli. Jessica delusa da Soleil dopo le offese di Katia: “Perdono ma non dimentico” Jessica ha spiegato alla compagna d’avventura che da sempre lei... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Federica eaver parlato di Gianmaria hanno cambiato discorso citandoSorgeil caos scoppiato nella Casa del Grande Fratello Vip per via delleinfelici diRicciarelli.delusa dale offese di: “Perdono ma non dimentico”ha spiegato alla compagna d’avventura che da sempre lei... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

