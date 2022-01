I compensi del Cda del Napoli più alti di Juve e Inter (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Calcio e Finanza ha analizzato i dati delle varie società di Serie A per capire quali siano i dirigenti più pagati Serie A. A sorpresa è emerso che in vetta c’è il presidente dell’Hellas Verona Maurizio Setti. Gli amministratori delegati Per quanto riguarda i compensi dei Cda dei 6 maggiori club (Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma) invece nell’anno2020/21 si è registrato un aumento del 16,6% rispetto ai 10,9 milioni del 2019/20. In questa classifica il Napoli è terzo, alle spalle di Roma con 3,5 milioni (+31%) e Milan. I compensi per il Cda per l’anno 2020/21 sono stati pari a 2.208 migliaia di euro. I compensi sono tornati a crescere dopo un da 5 milioni di euro nel 2018/19. compensi che rimangono “in famiglia”, considerando che la maggior ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Calcio e Finanza ha analizzato i dati delle varie società di Serie A per capire quali siano i dirigenti più pagati Serie A. A sorpresa è emerso che in vetta c’è il presidente dell’Hellas Verona Maurizio Setti. Gli amministratori delegati Per quanto riguarda idei Cda dei 6 maggiori club (ntus, Lazio, Milan,e Roma) invece nell’anno2020/21 si è registrato un aumento del 16,6% rispetto ai 10,9 milioni del 2019/20. In questa classifica ilè terzo, alle spalle di Roma con 3,5 milioni (+31%) e Milan. Iper il Cda per l’anno 2020/21 sono stati pari a 2.208 migliaia di euro. Isono tornati a crescere dopo un da 5 milioni di euro nel 2018/19.che rimangono “in famiglia”, considerando che la maggior ...

