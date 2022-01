I Cinque Stelle disinnescano il nucleare di Salvini. Il leader del Carroccio insiste sul ritorno alle centrali per ridurre le bollette. No del Movimento (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’equazione di Matteo Salvini è sempre la stessa: nucleare uguale bolletta energetica più leggera. Così ieri il leader della Lega è tornato di nuovo alla carica sul tema delle centrali (leggi l’articolo). “Bene che non siamo più isolati a chiedere provvedimenti urgenti per il caro energia: è necessario intervenire con un corposo scostamento di bilancio nelle prossime settimane per aiutare famiglie e imprese. E ci auguriamo che l’Europa non torni indietro su gas e nucleare di ultima generazione come fonti green e finanziabili”. La replica, secca, è arrivata dal Movimento Cinque Stelle. Il nucleare “non è una fonte green perché non è rinnovabile, è pericoloso per l’ambiente, la salute e la sicurezza delle persone. Le tecnologie ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’equazione di Matteoè sempre la stessa:uguale bolletta energetica più leggera. Così ieri ildella Lega è tornato di nuovo alla carica sul tema delle(leggi l’articolo). “Bene che non siamo più isolati a chiedere provvedimenti urgenti per il caro energia: è necessario intervenire con un corposo scostamento di bilancio nelle prossime settimane per aiutare famiglie e imprese. E ci auguriamo che l’Europa non torni indietro su gas edi ultima generazione come fonti green e finanziabili”. La replica, secca, è arrivata dal. Il“non è una fonte green perché non è rinnovabile, è pericoloso per l’ambiente, la salute e la sicurezza delle persone. Le tecnologie ...

