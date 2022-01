Humankind | Cultures of Africa è in arrivo!

(Di mercoledì 12 gennaio 2022)è pronto a ricevere il nuovo DLCofche aggiungerà al gioco nuove culture, meraviglie naturali, persone e spunti narrativi. Il lancio è previsto il 20 Gennaio per tutte le piattaforme, come mostrato nella parte finale del trailer. Speriamo quindi non ci siano intoppi e di poterla provare su Stadia già al Day 1! Di seguito trovate il trailer ufficiale e tutte le caratteristiche diof. https://www.youtube.com/watch?v=ceHaGJm 4VUVideo can’t be loaded because JavaScript is disabled:ofDLC Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=ceHaGJm 4VU) SEI NUOVE CULTURE Era 1 – Bantu (espansionista) L’espansione bantu è una serie postulata di ...

Humankind will finally receive its first paid DLC expansion in a little over a week, and it implements six new African cultures.Amplitude Studios has announced a DLC for 'Humankind', Cultures Of Africa, which will be released later this month.