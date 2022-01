Honor Magic V, il primo pieghevole del colosso cinese si mostra in foto: ecco funzioni, specifiche tecniche e foto (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Honor ha già presentato il suo primo pieghevole, ed è assolutamente intenzionato a prevalere nel mercato della telefonia. In che modo? foto dell’Honor Magic V – Computermagazine.itEra da tempo che Honor sognava di debuttare nel mondo dei pieghevoli con uno dei suoi prodotti, e a giudicare da ciò che ha presentato pare che ci sia riuscito senza alcun problema. LEGGI ANCHE: iPhone 14 si rivela nel primo mokup: addio al notch e spunta una “pillola” George Zhao, il CEO di Honor Device Co. LTD, a tal proposito ha detto che: “Siamo davvero entusiasti di lanciare il nostro primo flagship pieghevole 5G, Honor Magic V, che si fa portavoce ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 12 gennaio 2022)ha già presentato il suo, ed è assolutamente intenzionato a prevalere nel mercato della telefonia. In che modo?dell’V – Computermagazine.itEra da tempo chesognava di debuttare nel mondo dei pieghevoli con uno dei suoi prodotti, e a giudicare da ciò che ha presentato pare che ci sia riuscito senza alcun problema. LEGGI ANCHE: iPhone 14 si rivela nelmokup: addio al notch e spunta una “pillola” George Zhao, il CEO diDevice Co. LTD, a tal proposito ha detto che: “Siamo davvero entusiasti di lanciare il nostroflagship5G,V, che si fa portavoce ...

Advertising

HDblog : RT @HDblog: Galaxy Z Fold 3 vs Find N vs Magic V: confronto tra pieghevoli - CashDroid : Honor Magic V è ufficiale: E’ sia smartphone che tablet. E che cerniera!!! - infoitscienza : Magic V, il primo smartphone pieghevole di Honor: è sfida a Samsung Galaxy Z Fold3 - TecBab : Lo smartphone pieghevole Honor Magic V è qui per tentarti - PHONETHRONE2012 : Galaxy Z Fold 3 vs Find N vs Magic V: confronto tra pieghevoli: Il mega-confronto tra i tre pieghevoli.… -