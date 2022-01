Hong Kong: Lam, nuovi reati sulla sicurezza nazionale (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Hong Kong avrà una sua normativa con nuovi crimini sulla sicurezza nazionale, in aggiunta alla legge imposta alla fine di giugno del 2020 dalla Cina per reprimere il dissenso dopo le proteste di massa ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 gennaio 2022)avrà una sua normativa concrimini, in aggiunta alla legge imposta alla fine di giugno del 2020 dalla Cina per reprimere il dissenso dopo le proteste di massa ...

Ultime Notizie dalla rete : Hong Kong Borsa: Hong Kong positiva, apre a +1,62% La Borsa di Hong Kong apre la seduta positiva: l'indice Hang Seng segna nelle prime battute un rialzo dell'1,62%, a 24.124,49 punti. . 12 gennaio 2022

La Borsa di Hong Kong apre la seduta positiva: l'indice Hang Seng segna nelle prime battute un rialzo dell'1,62%, a 24.124,49 punti. 12 gennaio 2022