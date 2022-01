Highlights Treviso-Lavrio 87-72 | basket Champions League 2021 2022 VIDEO

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Glidi NutribulletMegabolt 87-72, match valevole per l’andata del play-in di. Al PalaVerde i veneti vincono gara-1 e si avvicinano alla qualificazione agli ottavi di finale: protagonisti Sims e Dimsa, rispettivamente autori di 22 e 19 punti. Adesso i ragazzi di coach Menetti avranno due partite a disposizione per strappare il pass per il prossimo turno. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH SU SPORTFACE REGOLAMENTO e ACCOPPIAMENTI PLAY-IN: RISULTATI e CLASSIFICHE AGGIORNATE GLI HIGHIGHTS SportFace.

Advertising

sportface2016 : VIDEO - #Basket #ChampionsLeague Gli highlights della vittoria di #Treviso su #Lavrio - PMB_Millennium : Riviviamo le emozioni del derby fra #Studio3AMillenniumBasket e PDM Treviso con gli #highlights del nostro canale Y… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Treviso

Eurosport IT

Germani Brescia batte NutribulletBasket per 94 - 69 nella sfida valida per la tredicesima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket , portando a casa un'altra vittoria in campionato. Il miglior marcatore della partita è ...... il progetto di storytelling sulla riscoperta della creatività e delle tradizioni del Belpaese: 35mila video e quasi 2 miliardi di visualizzazioni, molte attratte daglidel Veneto, l'...Gli highlights di Nutribullet Treviso-Lavrio Megabolt 87-72, match valevole per l’andata del play-in di Champions League 2021/2022. Al PalaVerde i veneti vincono gara-1 e si avvicinano alla qualificaz ...BASKET, CHAMPIONS LEAGUE - Grande successo della Nutribullet Treviso, che s'impone 87-72 in gara-1 dei Play-in con un'ottima prova di squadra. DeWayne Russell s ...