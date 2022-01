Highlights e gol Mauritania-Gambia 0-1 | Coppa d’Africa 2022 VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ilcon glied i gol di0-1, sfida valevole per la prima giornata del Gruppo F della. Parte bene la competizione per la squadra degli “italiani” Omar Colley e Musa Barrow. Tutto si decide al 10? del primo tempo, quando proprio l’attaccante del Bologna riesce a servire al limite dell’area Jallow. Quest’ultimo controlla la sfera e con un incredibile sinistro fulmina il portiere avversario. Laci prova soprattutto con tiri dalla distanza non riuscendo ad essere pericolosa all’interno dell’area avversaria. Alla fine però il muro del Gambi riesce a resistere ed arrivano i primi tre fondamentali punti per i ragazzi di Saintfiet. SportFace.