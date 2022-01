Guinea Equatoriale-Costa d’Avorio, Coppa d’Africa: probabili formazioni (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Guinea Equatoriale-Costa d’Avorio è la gara della 1a giornata del girone E della Coppa delle Nazioni Africane 2022, che questa sera alle 20.00 prenderà avvio allo Stadio Japoma di Douala e che chiuderà la programmazione odierna. I pronostici prepartita vedono favorita la formazione ivoriana, ma nulla può essere dato per scontato in questa edizione del trofeo africano. Così precedenti, pronostico e probabili formazioni dell’incontro. Statistiche e curiosità di Guinea Equatoriale-Costa d’Avorio La Guinea Equatoriale, 114a nel ranking FIFA, nel corso delle recenti apparizioni finalizzate alla conquista di un posto nella prossima Coppa del Mondo del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 12 gennaio 2022)è la gara della 1a giornata del girone E delladelle Nazioni Africane 2022, che questa sera alle 20.00 prenderà avvio allo Stadio Japoma di Douala e che chiuderà la programmazione odierna. I pronostici prepartita vedono favorita la formazione ivoriana, ma nulla può essere dato per scontato in questa edizione del trofeo africano. Così precedenti, pronostico edell’incontro. Statistiche e curiosità diLa, 114a nel ranking FIFA, nel corso delle recenti apparizioni finalizzate alla conquista di un posto nella prossimadel Mondo del ...

Advertising

blab_live : #AFCON2021 #CoppadAfrica, #GNQCIV #TeamEquatorialGuinea #TeamCotedIvoire partenza insidiosa per gli Elefanti. Prob… - RivistaUndici : In Coppa d’Africa c’è una Nazionale con 15 giocatori spagnoli. - Bielleton : @LucyMazza01 Guinea Equatoriale stasera - mrbratano : Stasera è una partita molto importante per il proseguo del nostro campionato. Una vittoria della Guinea equatoriale ci farebbe molto comodo - delinquentweet : Appuntamenti odierni in Coppa d'Africa: 14.00 ????Tunisia-Mali???? 17.00 ????Mauritania-Gambia???? 20.00 ????Guinea Equatori… -