Guerra Mediaset, Federica Panicucci smaschera Signorini “Al Gf Tutto montato ad arte, Ecco come fanno. Ora la verità”. Alfonso furioso (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Federica Panicucci ha svelato nuovi dettagli riguardo la storia più entusiasmante del Gf Vip, quella tra Delia Duran e Alex Belli. L’attore è stato in grado di mettere in scena una spettacolare soap opera che sicuramente ha saputo conquistare l’Italia intera. I telespettatori amano i triangoli amorosi ma ancor più vogliono scoprire se tutta questa vicenda sia vera o sia semplicemente una messa in atto. Lo stesso Alfonso Signorini si astiene dal commentare, ma osserva compiaciuto gli ascolti e cede loro molto spazio, al punto che adesso la donna entrerà nella casa più spiata d’Italia. Ma torniamo indietro di qualche settimana. Mentre Alex Belli era ancora al Gf Vip e se la spassava con Soleil Sorge, Delia Duran decideva di divertirsi lei stessa all’esterno, come una single. Così, venne paparazzata con ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 12 gennaio 2022)ha svelato nuovi dettagli riguardo la storia più entusiasmante del Gf Vip, quella tra Delia Duran e Alex Belli. L’attore è stato in grado di mettere in scena una spettacolare soap opera che sicuramente ha saputo conquistare l’Italia intera. I telespettatori amano i triangoli amorosi ma ancor più vogliono scoprire se tutta questa vicenda sia vera o sia semplicemente una messa in atto. Lo stessosi astiene dal commentare, ma osserva compiaciuto gli ascolti e cede loro molto spazio, al punto che adesso la donna entrerà nella casa più spiata d’Italia. Ma torniamo indietro di qualche settimana. Mentre Alex Belli era ancora al Gf Vip e se la spassava con Soleil Sorge, Delia Duran decideva di divertirsi lei stessa all’esterno,una single. Così, venne paparazzata con ...

