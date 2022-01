Green pass, violenti scontri davanti al Parlamento di Sofia: spuntano anche le pistole (video) (Di mercoledì 12 gennaio 2022) scontri tra manifestanti No Green pass e polizia si sono registrati davanti al Palamento a Sofia, in Bulgaria, dove oltre un migliaio di sostenitori del partito nazionalista Vasrazhdane (Rinascita), tutti senza mascherina, hanno contestato le misure messe in campo per frenare la diffusione del virus, accusando il governo di limitare le libertà individuali. Un gruppo di dimostranti ‘no Green pass’ (video) ha superato il cordone delle forze di sicurezza, massicciamente dispiegate, e ha raggiunto l’ingresso principale del Parlamento ma senza riuscire entrare. Secondo il Sofia Globe, i manifestanti sono arrivati a Sofia da differenti città della Bulgaria a bordo di bus organizzati dal partito ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 12 gennaio 2022)tra manifestanti Noe polizia si sono registratial Palamento a, in Bulgaria, dove oltre un migliaio di sostenitori del partito nazionalista Vasrazhdane (Rinascita), tutti senza mascherina, hanno contestato le misure messe in campo per frenare la diffusione del virus, accusando il governo di limitare le libertà individuali. Un gruppo di dimostranti ‘no’ () ha superato il cordone delle forze di sicurezza, massicciamente dispiegate, e ha raggiunto l’ingresso principale delma senza riuscire entrare. Secondo ilGlobe, i manifestanti sono arrivati ada differenti città della Bulgaria a bordo di bus organizzati dal partito ...

