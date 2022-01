“Green pass e obbligo vaccinale over 50 sono soprusi”: Cavaliere rinuncia al titolo. Ecco la sua lettera (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen – Angiolino Mangiaracina è Cavaliere al merito della Repubblica da quindici anni. La prestigiosa onorificenza gli fu conferita nel 2008 su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministeri. Adesso però ha deciso di rinunciare al titolo, con un atto formale tanto forte quanto curiosamente ignorato dalla gran parte dei media nazionali. Un gesto che merita invece di essere segnalato perché non comune, coraggioso ed emblematico di un clima grottesco generato dalle “dragoniane” imposizioni dell’attuale governo italiano. Un simile gesto – compiuto da un Cavaliere che ha deciso di scendere da cavallo poiché non accetta supinamente l’obbligo vaccinale per gli over 50 e le misure sul super Green pass – dovrebbe ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen – Angiolino Mangiaracina èal merito della Repubblica da quindici anni. La prestigiosa onorificenza gli fu conferita nel 2008 su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministeri. Adesso però ha deciso dire al, con un atto formale tanto forte quanto curiosamente ignorato dalla gran parte dei media nazionali. Un gesto che merita invece di essere segnalato perché non comune, coraggioso ed emblematico di un clima grottesco generato dalle “dragoniane” imposizioni dell’attuale gno italiano. Un simile gesto – compiuto da unche ha deciso di scendere da cavallo poiché non accetta supinamente l’per gli50 e le misure sul super– dovrebbe ...

