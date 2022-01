Gravina e il nuovo protocollo Covid | ' Grande sforzo | siamo soddisfatti'

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) La Federcalcio è soddisfatta delle linee guida antiche diventeranno dopo la conferenza Stato - Regioni di oggi una circolare del ministero della Salute. Il via libera agli incontri a condizione ...

La Federcalcio è soddisfatta delle linee guida anti Covid che diventeranno dopo la conferenza Stato - Regioni di oggi una circolare del ministero della Salute. Il via libera agli incontri a condizione ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo: "Soddisfatto delprotocollo, fiducia nel Cts". Le dichiarazioni del presidente della FIGC Gabriele, presidente della FIGC, commenta così l'introduzione delprotocollo. "È ...(ANSA) - ROMA, 12 GEN - L'approvazione da parte della Conferenza Stato-Regioni del protocollo con le nuove regole Covid per gli sport di squadra "è un risultato di cui siamo ...L'approvazione da parte della Conferenza Stato-Regioni del protocollo con le nuove regole Covid per gli sport di squadra "è un risultato di cui siamo molto soddisfatti" ed "è frutto dell'ottimo lavoro ...