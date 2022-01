Grande impresa di Milano! La capolista Barcellona ko in casa sua (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Al Palau Blaugrana si assiste a un capolavoro di Milano che impone il ritmo a Barcellona, dove si gioca la gara che vuole coach Messina: punteggio basso, ritmo contenuto e bocche da fuoco catalane tenute a bada. Pur soffrendo, l’Olimpia riesce a controllare i propri ferri, si affida alla difesa e quando si riversa nell’altra metà campo ci pensa Sergio Rodriguez a togliere le castagne dal fuoco: nel primo quarto, chiuso 14 pari, ben 10 punti portano la sua firma per Milano. Anche nel secondo l’Olimpia mette sabbia negli ingranaggi offensivi dei catalani, forza 11 palle perse e scappa via con il rientro in campo del Chaco dopo il primo riposo. Un paio di canestri da fantascienza, un paio di assist e gli uomini di Messina chiudono il primo tempo sul 34-28. Dagli spogliatoi però esce un Barça diverso e la stella Mirotic, tenuto a 6 punti fino ad allora, ne mette subito 5 ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Al Palau Blaugrana si assiste a un capolavoro di Milano che impone il ritmo a, dove si gioca la gara che vuole coach Messina: punteggio basso, ritmo contenuto e bocche da fuoco catalane tenute a bada. Pur soffrendo, l’Olimpia riesce a controllare i propri ferri, si affida alla difesa e quando si riversa nell’altra metà campo ci pensa Sergio Rodriguez a togliere le castagne dal fuoco: nel primo quarto, chiuso 14 pari, ben 10 punti portano la sua firma per Milano. Anche nel secondo l’Olimpia mette sabbia negli ingranaggi offensivi dei catalani, forza 11 palle perse e scappa via con il rientro in campo del Chaco dopo il primo riposo. Un paio di canestri da fantascienza, un paio di assist e gli uomini di Messina chiudono il primo tempo sul 34-28. Dagli spogliatoi però esce un Barça diverso e la stella Mirotic, tenuto a 6 punti fino ad allora, ne mette subito 5 ...

Ultime Notizie dalla rete : Grande impresa Gioele Dix: Il mio nome da artista? Un omaggio alla Bibbia. Feci arrabbiare Alberto Tomba Ho una figlia grande, Marta, che ha 35 anni e tre figli: Sara di 10, Giulia di 6 e Alessandro di 4. ... È riuscito nell'impresa, oggi miracolosa, di non far mai trapelare una foto con sua moglie. "Mara ...

LIVE Sci alpino, Slalom Schladming 2022 in DIRETTA: Shiffrin torna regina sulla Planai! Vlhova, seconda, vince la Coppa. Gulli 23ma Quarto posto per Rast e Mair, entrambe possibili outsider a Pechino, sesta Popovic, settima Holtmann, poi le due canadesi St - Germain e Smart 21.39: Piange Mikaela Shiffrin! Grande impresa della ...

Colantuono: "E' stata una grande impresa" Cronache Salerno CI VUOLE UN'IMPRESA! Mai come questa volta la supercoppa per la Juventus è una gara estremamente difficile che presenta un gap abbastanza evidente tra la Juventus e le avversarie, non è però, ...

Pallanuoto, Champions: An Brescia fa l’impresa e batte lo Jadran Le imprese sono sempre frutto del coraggio. Il coraggio che l’An Brescia, dopo essere scesa in acqua senza cinque titolari positivi al Covid, ha utilizzato per vincere una parti ...

