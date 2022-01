Grande Fratello Vip, ha infranto il regolamento: chiesta la squalifica immediata (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il regolamento del Grande Fratello Vip, da ormai quattro mesi, è evidente che sia soggetto a non poche interpretazioni e quindi non è sempre chiaro quando i concorrenti stiano davvero infrangendo delle regole o meno. #VIDEO A FINE ARTICOLO Finora, però, Alfonso Signorini ha sempre precisato che i gieffini non devono comunicare le nomination avvenute in maniera palese a coloro che non hanno presenziato alle votazioni. Ed è quello che, in effetti, ha fatto Manila Nazzaro proprio durante la scorsa puntata del reality di Canale 5, spifferando tutto all'amica Katia Ricciarelli. Manila Nazzaro rivela le nomination alla Ricciarelli Gli utenti di Twitter, attentissimi a sostenere i loro preferiti, scorgono subito anche durante la diretta tv, quando c'è qualcosa di sconveniente. Ed è così che hanno immortalato Manila Nazzaro intenta ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 12 gennaio 2022) IldelVip, da ormai quattro mesi, è evidente che sia soggetto a non poche interpretazioni e quindi non è sempre chiaro quando i concorrenti stiano davvero infrangendo delle regole o meno. #VIDEO A FINE ARTICOLO Finora, però, Alfonso Signorini ha sempre precisato che i gieffini non devono comunicare le nomination avvenute in maniera palese a coloro che non hanno presenziato alle votazioni. Ed è quello che, in effetti, ha fatto Manila Nazzaro proprio durante la scorsa puntata del reality di Canale 5, spifferando tutto all'amica Katia Ricciarelli. Manila Nazzaro rivela le nomination alla Ricciarelli Gli utenti di Twitter, attentissimi a sostenere i loro preferiti, scorgono subito anche durante la diretta tv, quando c'è qualcosa di sconveniente. Ed è così che hanno immortalato Manila Nazzaro intenta ...

Advertising

La7tv : #lariachetira @EnricoLetta: '#DavidSassoli ha cambiato la storia europea con tante scelte importanti e fondamentali… - VanityFairIt : L'infelice uscita della Ricciarelli che dice a Lulù Selassiè di «andare a scuola al suo Paese» non è che l'ennesima… - Corriere : Gf Vip, Ricciarelli e le frasi razziste a Lulù: Vai a studiare al tuo paese» In molti chiedono la squalifica - cristin07453433 : RT @Sha26529: Comunque il papà di manuel onestamente non so più che grande fratello guardi oppure fa finta..ma ha visto suo figlio cosa pen… - annangela_a : RT @mattia_fuse: Perdere le Solphie ? NO crediamo in loro Quindi VOTATE “SOLEIL” tramite ?? App Mediaset Play ?? SMS 477.000.2 ?? Sito Web… -