Graduatorie insegnanti scuole infanzia Trento, triennio 2022/25: domande dal 13 gennaio al 14 febbraio (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sul sito dell'Ufficio scolastico di Trento le modalità per la presentazione delle domande per l'inclusione nelle Graduatorie per l'assunzione a tempo determinato di personale insegnante nelle scuole dell'infanzia della provincia autonoma di Trento per il triennio scolastico 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025 L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sul sito dell'Ufficio scolastico dile modalità per la presentazione delleper l'inclusione nelleper l'assunzione a tempo determinato di personale insegnante nelledell'della provincia autonoma diper ilscolastico/2023 - 2023/2024 - 2024/2025 L'articolo .

Advertising

apifrizzoIe : Io non riesco a capire il senso di rinnovare la graduatorie per gli insegnanti ogni 3 anni, io mi laureerò ad ottob… - bibipenner : RT @mazzettam: @FortressSimon ah, quelli che servono non ci sono nemmeno nelle GAE, le graduatorie per i precari, senza i quali la scuola c… - Ticonsiglio : Comune Venezia: concorso educatori e insegnanti scuola infanzia <p>Il Comune di Venezia ha indetto un concorso per… - maxfound77 : @dordule Purtroppo la madre degli imbecilli è sempre incinta. Nel mio IC, 2 novax su oltre 80 insegnanti. 30 mi se… - mazzettam : @FortressSimon ah, quelli che servono non ci sono nemmeno nelle GAE, le graduatorie per i precari, senza i quali la… -