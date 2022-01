**Governo: 'Coraggio italia', 'no voto ma accordo unità nazionale con noi dentro'** (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - No al voto anticipato, la legislatura deve andare avanti fino alla sua scadenza naturale per gestire i fondi Pnrr e fronteggiare l'emergenza Covid. ''Deve costituirsi per questo'', si legge nel documento finale approvato oggi dall'assemblea dei parlamentari di 'Coraggio italia', un ''accordo di governo di unità nazionale che preveda il coinvolgimento di una forza moderata come la nostra, anche per riequilibrare tendenze più 'estreme', rafforzando quindi le politiche di contrasto al Covid e di rilancio economico e lo spirito riformista del governo''. E' quanto si legge in un passaggio del documento unitario messo a punto da 'Coraggio italia' e approvato all'unanimità durante l'assemblea dei parlamentari convocata oggi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - No alanticipato, la legislatura deve andare avanti fino alla sua scadenza naturale per gestire i fondi Pnrr e fronteggiare l'emergenza Covid. ''Deve costituirsi per questo'', si legge nel documento finale approvato oggi dall'assemblea dei parlamentari di '', un ''di governo diche preveda il coinvolgimento di una forza moderata come la nostra, anche per riequilibrare tendenze più 'estreme', rafforzando quindi le politiche di contrasto al Covid e di rilancio economico e lo spirito riformista del governo''. E' quanto si legge in un passaggio del documento unitario messo a punto da '' e approvato all'unanimità durante l'assemblea dei parlamentari convocata oggi ...

