Governare il futuro. Boomy, l’A.I. che vuole rivoluzionare l’industria musicale (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Crea brani originali in pochi secondi, anche se non hai mai fatto musica prima. Fatti pagare per ogni ascolto su piattaforme come Spotify, TikTok, YouTube e oltre 40 altri in tutto il mondo.” È questa la promessa con la quale Boomy si presenta al suo pubblico, una promessa che potrebbe mettere a dura prova l’industria musicale mondiale. E, senza nessuna sorpresa, sono già milioni i brani musicali creati attraverso la piattaforma in circolazione online, brani che magari avremo anche sentito in questa o quella playlist propostaci da YouTube, Spotify o da una qualsiasi delle loro concorrenti. Ma difficilmente ascoltandoli ci sarà venuto da pensare che a crearli sia stato un duo eccezionale formato da un utente spesso completamente a digiuno di ogni più elementare educazione musicale e un algoritmo di intelligenza ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Crea brani originali in pochi secondi, anche se non hai mai fatto musica prima. Fatti pagare per ogni ascolto su piattaforme come Spotify, TikTok, YouTube e oltre 40 altri in tutto il mondo.” È questa la promessa con la qualesi presenta al suo pubblico, una promessa che potrebbe mettere a dura provamondiale. E, senza nessuna sorpresa, sono già milioni i brani musicali creati attraverso la piattaforma in circolazione online, brani che magari avremo anche sentito in questa o quella playlist propostaci da YouTube, Spotify o da una qualsiasi delle loro concorrenti. Ma difficilmente ascoltandoli ci sarà venuto da pensare che a crearli sia stato un duo eccezionale formato da un utente spesso completamente a digiuno di ogni più elementare educazionee un algoritmo di intelligenza ...

Advertising

HuffPostItalia : Governare il futuro. Boomy, l’A.I. che vuole rivoluzionare l’industria musicale - DonatoMegna : @fattoquotidiano De Luca, teatrale anfitrione, qualità non sufficiente per governare una regione come la Campania.… - uomonero23 : Votare per @GiorgiaMeloni vuol dire mettere a governare i #nazisti del #vaccino come #brunetta, #ronzulli, #toti,… - sonoclaudio : RT @guidoscorza: #governareilfuturo | Avviso ai naviganti: #AppleAirtag, occhio agli #stalker | Come ogni giorno da leggere o ascoltare in… - guidoscorza : #governareilfuturo | Avviso ai naviganti: #AppleAirtag, occhio agli #stalker | Come ogni giorno da leggere o ascolt… -