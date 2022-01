Gordon ne infila 30 ma sbaglia sulla sirena | vincono i Clippers | 87 - 85

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gordon infila

Rai Sport

Denver proprio sulla sirena non trova il canestro del pareggio con un ottimo(30 punti e 12 rimbalzi) la cui conclusione entra ed esce, regalando così il successo alla squadra di casa... 5 dei quali nell'ultimo minuto, nel 116 - 108 con cui Memphis supera Golden State eil ... 13 per Reggie Jackson e Terance Mann (11+9 nell'ultimo periodo), nei Nuggets 30 punti di(...Golden State cade, Phoenix no e resta da sola in testa alla Eastern Conference. I Suns fermano Toronto 99-95, interrompendo la striscia positiva dei Raptors che durava da sei partite (ultimo ko il 28 ...Una petizione per Hamilton: 40.000 firme raccolte. I fan del pilota inglese non accettano il risultato di Abu Dhabi e sperano di cambiarlo ...