Gli effetti negativi per i malati oncologici della nuova ondata pandemica (Di mercoledì 12 gennaio 2022) di Monica De Santis Riduzione di attività diagnostiche e interventi chirurgici per molti pazienti e anche per i malati oncologici. A due anni dall’inizio della pandemia si assiste nuovamente ad una diminuzione dei servizi, che ha spinto il presidente del Cipomo, Collegio Italiano Primari Oncologi Medici Ospedalieri, Luigi Cavanna a scrivere una lettera aperta per far comprendere a tutti che “sicuramente qualcosa non ha funzionato e sarebbe corretto ammetterlo”. Secondo il dotto Cavanna esistono delle soluzioni per evitare ulteriori ritardi e fermare i progressi raggiunti in termini di guarigione e di sopravvivenza per i malati oncologici.?Soluzioni che vanno, come spiega lo stesso presidente del?Cipomo vanno dal potenziamento reale della medicina territoriale alle cure ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 12 gennaio 2022) di Monica De Santis Riduzione di attività diagnostiche e interventi chirurgici per molti pazienti e anche per i. A due anni dall’iniziopandemia si assistemente ad una diminuzione dei servizi, che ha spinto il presidente del Cipomo, Collegio Italiano Primari Oncologi Medici Ospedalieri, Luigi Cavanna a scrivere una lettera aperta per far comprendere a tutti che “sicuramente qualcosa non ha funzionato e sarebbe corretto ammetterlo”. Secondo il dotto Cavanna esistono delle soluzioni per evitare ulteriori ritardi e fermare i progressi raggiunti in termini di guarigione e di sopravvivenza per i.?Soluzioni che vanno, come spiega lo stesso presidente del?Cipomo vanno dal potenziamento realemedicina territoriale alle cure ...

Advertising

borghi_claudio : Quindi #Djokovic vince in tribunale (leggere resoconto udienza by @biancavschiller ) e per stizza lo arrestano? ?? B… - lucianonobili : “Minimizzare gli effetti economici, sociali e soprattutto gli effetti sui ragazzi e sulle ragazze che hanno risenti… - GiovaQuez : Draghi: 'Vogliamo essere molto cauti ma anche minimizzare gli effetti economici e sociali delle restrizioni, soprat… - LuigiGiliberti2 : Gli effetti collaterali della pandemia. - elle_viosa : RT @dariolaser: Chi non riceve gli effetti dell'ansia sullo stomaco è un preferito di dio dal mio punto di vista -