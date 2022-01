Giustizia, FdI: la riforma del voto del Csm è la priorità da indicare al nuovo Capo dello Stato (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La riforma del sistema di voto del Csm con l’introduzione del ballottaggio sarà tra le prime questioni che Fratelli d’Italia presenterà al nuovo Capo dello Stato. È quanto emerso nel corso del convegno organizzato dai gruppi parlamentari di FdI in Senato “riformare la Giustizia, dallo scandalo di Magistratopoli alle riforme: le idee e le proposte di Fratelli d’Italia” e che è stata anche l’occasione per presentare le proposte sulla riforma della Giustizia. riforma della Giustizia: le proposte di FdI Aprendo il primo panel “La riforma del processo penale, la riforma del processo civile, la magistratura onoraria”, il Capogruppo alla ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ladel sistema didel Csm con l’introduzione del ballottaggio sarà tra le prime questioni che Fratelli d’Italia presenterà al. È quanto emerso nel corso del convegno organizzato dai gruppi parlamentari di FdI in Senato “re la, dallo scandalo di Magistratopoli alle riforme: le idee e le proposte di Fratelli d’Italia” e che è stata anche l’occasione per presentare le proposte sulladelladella: le proposte di FdI Aprendo il primo panel “Ladel processo penale, ladel processo civile, la magistratura onoraria”, ilgruppo alla ...

