Giuseppe Brindisi | sapete chi è la moglie del famoso conduttore?

Leggi su chenews

(Di mercoledì 12 gennaio 2022)torna in onda questa sera machi è ladelgiornalista edi Rete Quattro: cerchiamo di conoscerla meglio. screen tvSi torna a parlare delMediaset che da molti anni è alla guida di programmi di punta della rete che si occupano principalmente di politica e approfondimento, questa sera infatti torna in onda con Zona Bianca che sta continuando a riscuotere un grande successo. Quello che però il suo pubblico conosce molto di meno è legato alla sua vita privata di cui il giornalista non ama parlare per via della sua profonda riservatezza che da sempre lo contraddistingue. E quindi cerchiamo di approfondire proprio questo argomento e scopriamo chi è la donna con cui ha costruito una bellissima ...