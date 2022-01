Giulio Regeni, il Gup chiede l’intervento del governo italiano per trovare i 4 imputati egiziani (Di mercoledì 12 gennaio 2022) A pochi giorni da una nuova udienza preliminare è arrivata la richiesta del gup Roberto Ranazzi, che ha richiesto un atto diretto del governo al fine che vengano trovati e portati effettivamente a processo i 4 007 accusati dell’omicidio di Regeni e imputati nel processo in corso. Ora sta all’esecutivo rispondere prendendo posizione sulla questione, decidendo dunque se intervenire o meno. Giulio Regeni, parla il legale: “Il governo scelga da che parte stare” Qualche giorno fa, nel corso dell’udienza preliminare, era stata l’avvocatessa di famiglia Alessandra Ballerini a puntare su una nuova richiesta d’intervento da parte del governo italiano: “Noi e con noi il ‘popolo giallo’ e la scorta mediatica in sei anni non abbiamo mai avuto ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 12 gennaio 2022) A pochi giorni da una nuova udienza preliminare è arrivata la richiesta del gup Roberto Ranazzi, che ha richiesto un atto diretto delal fine che vengano trovati e portati effettivamente a processo i 4 007 accusati dell’omicidio dinel processo in corso. Ora sta all’esecutivo rispondere prendendo posizione sulla questione, decidendo dunque se intervenire o meno., parla il legale: “Ilscelga da che parte stare” Qualche giorno fa, nel corso dell’udienza preliminare, era stata l’avvocatessa di famiglia Alessandra Ballerini a puntare su una nuova richiesta d’intervento da parte del: “Noi e con noi il ‘popolo giallo’ e la scorta mediatica in sei anni non abbiamo mai avuto ...

