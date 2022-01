Giulio Berruti insegna alla Boschi a sciare | che coppia a Cortina

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 12 gennaio 2022)e Maria Elenahanno sceltoper le loro vacanze sulla neve ed è ancora una volta il settimanale Chi a pubblicare le foto del loro amore. Nessuna crisi per la bellissimache in un colpo solo smentisce i pettegoli che li volevano in difficoltà e mostrano anche che niente li può allontanare. Si vociferava che lafosse gelosa di una donna romana non giovanissima e interessata al suo fidanzato. Pericolo passato ma di certo non ci sarà nemmeno mai stato. Bastano adesso le foto della rivista Chi a sciogliere ogni dubbio. Bellissimi sulla neve die Maria Elenasi sono goduti le piste e non solo per fugare ogni dubbio sul loro amore. Prima volta sugli sci per Maria Elena ...