Giuliano Sangiorgi è risultato positivo al Covid e sono vaccinato

(Di mercoledì 12 gennaio 2022)comunica su Instagram di essereal tampone, ma approfitta dell’occasione per sottolineare l’importanza dei vaccini. “Come il mio amico Lorenzo (Jovanotti) penso– scherza nelle sue stories – Ma sto bene, benissimo. E credo fortemente che questo stare bene sia dovuto ai vaccini che ho fatto.

Advertising

Adnkronos : #Covid, Giuliano Sangiorgi positivo: 'Sto bene grazie ai #vaccini'. - Mariaaa__9 : Giuliano Sangiorgi - infoitcultura : Giuliano Sangiorgi: “Ho il Covid, stare lontano da mia figlia sarà dura” - infoitcultura : Giuliano Sangiorgi positivo al Covid: «Ma sto bene grazie ai vaccini» - infoitcultura : Giuliano Sangiorgi dei Negramaro positivo al Covid: “oggi non ho più paura dei sintomi, sto benissimo” -

Ultime Notizie dalla rete : Giuliano Sangiorgi

Genova - Sui social, con alcune Instagram Stories,, leader dei Negramaro, ha annunciato di essere risultato positivo al Covid - 19. Il suo è uno degli ultimi nomi che va ad aggiungersi alla lunga lista di personaggi famosi che in ...Il cantante dei Negramaro,, ha postato un messaggio sui suoi profili social annunciando ai fan di essere risultato positivo al Covid. Argomenti trattatipositivo al Covid: la notizia ...Il programma di successo 4 Hotel condotto da Bruno Barbieri torna a riempire la prima serata di TV8. Il format, nato sulla falsariga di 4 Ristoranti di Alessandro Borghese, vede quattro albergatori sf ...Sono in quarantena, lontano da Stella (la figlia, ndr.) E fa riferimento a Jovanotti, anche lui contagiato nelle scorse settimane. Renato Zero e Giuliano Sangiorgi (Foto Instagram). “Uno o due anni fa ...