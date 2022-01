Giulia De Lellis, le prime parole dopo la scoperta della malattia: “Sto cercando di rimanere tranquilla” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Giulia De Lellis ed il post che lascia tutti i suoi follower a bocca aperta, svela la malattia e racconta: “Sto cercando di rimanere tranquilla” La fashion blogger, quasi 26enne, più famosa del web torna a far parlare di sé. Stiamo pensando alla bellissima Giulia De Lellis che proprio in queste ore sta facendo preoccupare i suoi fan. Giulia De LellisLa notizia è giunta poche ore attraverso i canali social della ragazza, che come sappiamo ama aggiornare quotidianamente il suo seguito sulla sua vita ed i suoi eventuali imprevisti. E proprio di imprevisti si sta parlando adesso. La De Lellis ha infatti svelato di aver contratto una malattia e per ... Leggi su topicnews (Di mercoledì 12 gennaio 2022)Deed il post che lascia tutti i suoi follower a bocca aperta, svela lae racconta: “Stodi” La fashion blogger, quasi 26enne, più famosa del web torna a far parlare di sé. Stiamo pensando alla bellissimaDeche proprio in queste ore sta facendo preoccupare i suoi fan.DeLa notizia è giunta poche ore attraverso i canali socialragazza, che come sappiamo ama aggiornare quotidianamente il suo seguito sulla sua vita ed i suoi eventuali imprevisti. E proprio di imprevisti si sta parlando adesso. La Deha infatti svelato di aver contratto unae per ...

