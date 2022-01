Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano dei Maneskin è accusata di razzismo sui social (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Chissà cosa penserà Damiano dei commenti che accusano di razzismo la sua fidanzata, Giorgia Soleri? Giorgia Soleri si scusa ufficialmente sui social Giorgia Soleri, modella, influencer e fidanzata del frontman Damiano David dei Maneskin, la band più famosa del momento, finisce sotto l’occhio attendo di alcuni followers che l’hanno accusata di razzismo. A quanto sembra la ragazza 6/7 anni fa avrebbe postato su alcuni social frasi razziste, ma la fama della ragazza è cresciuta negli anni ed i suoi 470mila followers di IG non si fanno sfuggire nulla e lo fanno notare su Twitter. Più che insulti diretti si tratta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Chissà cosa penseràdei commenti che accusano dila suasi scusa ufficialmente sui, modella, influencer edel frontmanDavid dei, la band più famosa del momento, finisce sotto l’occhio attendo di alcuni followers che l’hannodi. A quanto sembra la ragazza 6/7 anni fa avrebbe postato su alcunifrasi razziste, ma la fama della ragazza è cresciuta negli anni ed i suoi 470mila followers di IG non si fanno sfuggire nulla e lo fanno notare su Twitter. Più che insulti diretti si tratta ...

Advertising

artnewsit : Ascolta #Rumors! In questo numero: Alessandra Mastronardi e Ross McCall, Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese, Da… - xsweetari : @houseofbisaster Amo intanto ti consiglio di vedere le storie di Giorgia Soleri in merito, parla anche dei sintomi… - pompeosounds : RT @martatbh: letteralmente supportate le peggio persone ma poi andate ad attaccare GIORGIA SOLERI ma voi state male ma fatevi una vita - pompeosounds : RT @nnorthstardust: come non si può volere bene a Giorgia Soleri? ?? - BKhaled_ : RT @anitramare: ok niente, ho recuperato la questione giorgia soleri e trovo il tutto estremamente ridicolo. andare a scovare post vecchi… -