Giorgia Palmas a Milano con un fotografo d’eccezione | “Quando mio marito…”

Advertising

Riccard49321994 : @Giorgia_Palmas Ciao Giorgia sei bellissima - zazoomblog : Giorgia Palmas immortalata da Magnini in un momento “particolare”: “A lui piace farlo” – FOTO - #Giorgia #Palmas… - cfnmhgf : RT @FeetReTweet: Un #thepose strepitoso della bellissima @Giorgia_Palmas ?????????? - ParliamoDiNews : Filippo Magnini e Giorgia Palmas felici a Dubai, la coppia (in costume) incanta i follower -… - Giorgia_Palmas : Quando mio marito mi scatta una foto @filomagno82 ?????? #Milano @ Piazza Del Carmine, Milano -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgia Palmas

Gossip News

è vicina ad un traguardo della vita importante: i 40 anni . L'ex velina il prossimo 5 marzo darà il benvenuto a un nuovo decennio della sua vita, gli 'anta'. Ha parlato di questo ...è stata immortalata dal marito Filippo Magnini in un momento davvero particolare ed intimo. Da come si apprende, all'ex nuotatore piace farlo. La bellissima ex velinaha ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Giorgia Palmas è vicina ad un traguardo della vita importante: i 40 anni. L’ex velina il prossimo 5 marzo darà il benvenuto a un nuovo decennio della sua vita, gli “anta”. Ha parlato di questo cambiam ...