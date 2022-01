Gioca al Lotto alla tabaccheria di Serina e vince 60mila euro (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Serina. Sei ambi, quattro terni e una quaterna per una vincita che sfiora i 60mila euro. È accaduto a Serina, dove una signora residente in un paese limitrofo, ha iniziato nel migliore dei modi il 2022. La combinazione vincente è stata Giocata nella tabaccheria Serina di via Roma 1. “La signora ha Giocato ieri, martedì 11 gennaio, e questa mattina è passata per darmi la bella notizia – ha raccontato il titolare, Enrico Dell’Osa -. Sono molto contento per lei. Ho subito appeso il cartello per annunciare la vincita a tutti i miei clienti”. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 19 milioni di euro in tutta Italia, mentre dall’inizio del 2022 le vincite totali ammontano a oltre 39 milioni di ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 12 gennaio 2022). Sei ambi, quattro terni e una quaterna per una vincita che sfiora i. È accaduto a, dove una signora residente in un paese limitrofo, ha iniziato nel migliore dei modi il 2022. La combinazionente è statata nelladi via Roma 1. “La signora hato ieri, martedì 11 gennaio, e questa mattina è passata per darmi la bella notizia – ha raccontato il titolare, Enrico Dell’Osa -. Sono molto contento per lei. Ho subito appeso il cartello per annunciare la vincita a tutti i miei clienti”. L’ultimo concorso delha distribuito oltre 19 milioni diin tutta Italia, mentre dall’inizio del 2022 le vincite totali ammontano a oltre 39 milioni di ...

