Ginecologia del San Giuliano ospiterà sia pazienti Covid che non, consigliere regionale Porcelli: “Giusta mediazione” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) E’ rientrato l’allarme che c’era tra sanitari e donne incinte sulla conversione del reparto di Ginecologia di Giugliano in reparto dedicato solo alle partorienti Covid. A darne notizia ieri sui social il consigliere regionale Giovanni Porcelli. L’idea iniziale della direzione dell’asl era di trasformare in questo momento di emergenza il reparto di Ginecologia del San L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) E’ rientrato l’allarme che c’era tra sanitari e donne incinte sulla conversione del reparto didi Giugliano in reparto dedicato solo alle partorienti. A darne notizia ieri sui social ilGiovanni. L’idea iniziale della direzione dell’asl era di trasformare in questo momento di emergenza il reparto didel San L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

