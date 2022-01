Giannelli: facciamo chiarezza, i 350 milioni erogati alle scuole non hanno niente a che fare con i sistemi di aerazione (Di mercoledì 12 gennaio 2022) In questi ultimi giorni, vari commentatori sembrano voler chiedere conto ai dirigenti scolastici di come è stato utilizzato il fondo di 350 milioni di euro istituito dal c.d. “decreto sostegni bis” e, in particolare, delle ragioni per cui non sono stati realizzati dei sistemi di aerazione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 12 gennaio 2022) In questi ultimi giorni, vari commentatori sembrano voler chiedere conto ai dirigenti scolastici di come è stato utilizzato il fondo di 350di euro istituito dal c.d. “decreto sostegni bis” e, in particolare, delle ragioni per cui non sono stati realizzati deidi. L'articolo .

