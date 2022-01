Gianmaria Antinolfi tra Manila e Miriana | confortato o bacchettato?

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 12 gennaio 2022)crolla e si confronta con le amicheTrevisan eNazzaro. Ecco cos’è accaduto Come riporta il sito ufficiale del Grande Fratello Vip, nelle ultime oresente l’esigenza di dover condividere questo difficile momento di incertezza con, sdraiata di fianco al ragazzo, gli sussurra parole di conforto: “Non hai ancora trovato la donna che ti merita”. Mentrelo rincuora con tenere carezze. L’ex di Non E’ La Rai, rivolgendosi a, le ricorda che avrebbero potuto fare ben poco per poter evitare questa triste situazione: “Io lo sapevo benissimo”. “Io invece non l’ho potuto fermare perchè con me non ci sta più da quando è entrata” – replica l’ex ...