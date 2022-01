GFVip | Pago infuriato per gli attachi all’ex moglie Miriana Trevisan | «Ecco chi ho diffidato»

Advertising

pazz3sca : RT @turututiti: Anche qui il caro pago dovrebbe solo ringraziare che @PMirigliani e Nicola sono delle persone troppe buone sennò sentendo q… - whereveryoume : RT @_altezzosa_: Pago diffida Soleil quando Miriana gli ha letteralmente dato: -della pazza -della omicida -vai a farti curare -della catt… - Lukinoo1518 : RT @RosyOrlandoQ: #gfvip Pago che diffida Soleil fa ridere perché dice 'Mio figlio mi ha chiamato e mi ha detto che cosa stava succedendo.… - pazz3sca : RT @turututiti: Volevo chiedere a pago se secondo lui dare della “non sana di mente “ a una persona non è una cosa grave ... secondo me han… - ragazzaastranaa : RT @solesupporter: Caro mio Pago, questo te lo ricordi? #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : GFVip Pago

...all'ex moglie Miriana Trevisaninfuriato per gli attacchi ricevuti al Grande Fratello Vip dall'ex moglie Miriana Trevisan . Il cantante ha spiegato che a informarlo su quanto successo alè ...stata la stessa Ricciarelli a rivelare a un'altra concorrente di punta del, la sua amica e confidente Soleil Sorge , di essere stata diffidata da, ex marito di Miriana Trevisan, per la ...La reazione di Pago alle parole pesanti che sono state pronunciate all'interno della casa del Grande Fratello Vip contro l'ex moglie Miriana Trevisan.Pago infuriato per gli attacchi ricevuti al Grande Fratello Vip dall’ex moglie Miriana. Pago aveva già fatto sapere di volersi muovere legalmente contro alcuni inquilini della casa e ...