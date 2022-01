Gf Vip, Gianmaria e il riavvicinamento con Soleil: cosa è accaduto nelle ultime ore (Di mercoledì 12 gennaio 2022) In tanti mesi di GF Vip, Soleil e Gianmaria sono finiti spesse volte ai ferri corti. Ora sembrano essersi riavvicinati di nuovo: cosa sta succedendo Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy Music: '... Leggi su leggo (Di mercoledì 12 gennaio 2022) In tanti mesi di GF Vip,sono finiti spesse volte ai ferri corti. Ora sembrano essersi riavvicinati di nuovo:sta succedendo Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy Music: '...

Advertising

Circo30011554 : Non capisco come mai Gianmaria cerca di trovare l'amore dentro la casa, è un povero galletto senza speranza, mi v… - DonnaGlamour : Chi è Gianmaria Antinolfi, il concorrente del GF VIP dal fascino mediterraneo - Quellochetutti1 : Federica ripensa all'ex fidanzato e Gianmaria scoppia in lacrime Ecco cosa sta succedendo ??… - Susi63799572 : RT @claudiabazzani1: #gfvip non c'è nessuno li dentro che si sia guadagnato il compenso del gf come Gianmaria. Bastardi . E non era un vip… - premium_posters : RT @claudiabazzani1: #gfvip non c'è nessuno li dentro che si sia guadagnato il compenso del gf come Gianmaria. Bastardi . E non era un vip… -