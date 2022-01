GF Vip, Federica Calemme gela Gianmaria Antinolfi dopo la passione: “Penso a un altro” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) E’ un fuoco di paglia tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, o almeno questo è quanto emergerebbe al Gf vip, dal momento che la modella ora chiarisce i suoi sentimenti in gioco all’imprenditore compaesano. In un confronto tra i due nella Casa, seppur non rinnegando l’attrazione fisica provata per Gianmaria nelle recenti effusioni condivise con lui, la modella spiega ad Antinolfi che è diventato costante per lei il pensiero rivolto ad un altro uomo, con cui ha avviato una relazione fuori dalla Casa. Gianmaria resta spiazzato dalla confidenza di Federica, tanto che reagisce piuttosto male, in particolare uno sfogo in lacrime tra le braccia di un’altra coinquilina vip, con annesse reazioni, anche critiche, dei telespettatori. ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 12 gennaio 2022) E’ un fuoco di paglia tra, o almeno questo è quanto emergerebbe al Gf vip, dal momento che la modella ora chiarisce i suoi sentimenti in gioco all’imprenditore compaesano. In un confronto tra i due nella Casa, seppur non rinnegando l’attrazione fisica provata pernelle recenti effusioni condivise con lui, la modella spiega adche è diventato costante per lei il pensiero rivolto ad unuomo, con cui ha avviato una relazione fuori dalla Casa.resta spiazzato dalla confidenza di, tanto che reagisce piuttosto male, in particolare uno sfogo in lacrime tra le braccia di un’altra coinquilina vip, con annesse reazioni, anche critiche, dei telespettatori. ...

Advertising

Evasione_ : @Morena_3v Continuerò a guardare il #GFvip solo se venerdì esce la non vip (Federica) - guarluc : - GRANDE FRATELLO VIP - PARTITO DEGLI ANTIRICCIARELLI NON PERDIAMO LA TESTA SALVIAMO FEDERICA PER FARE USCIRE LA D… - guarluc : - GRANDE FRATELLO VIP - L'IPOCRISIA DI SIGNORINI CHE PRIMA SI COMPLIMENTA PER LA NUOVA COPPIA GIANMARIA E FEDERICA… - MariaTe52274525 : @GrandeFratello Federica votiamo i no vip e meglio - __ladyf : Gf Vip, Federica Calemme fa un passo indietro con Gianmaria: 'Non sono presissima' -