GF | Pago querela alcuni vip dopo gli insulti all’ex moglie Miriana Trevisan

Leggi su diredonna

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Al Grande Fratello vip c’è aria di tempesta già da alcune settimane. Le liti, le parolacce e le gravi offese che i vip si sono scambiati e a cui il pubblico ha assistito, hanno spinto il conduttore Alfonso Signorini a recarsi nella casa durante la puntata di venerdì 7 gennaio 2022, per fare un discorso ai concorrenti e rimetterli in riga. A quanto pare, però, questo è servito a poco, perché ciò che è successo ha comunque scatenato delle pesanti conseguenze da chi segue la trasmissione. In particolare, il cantanteha deciso direpartecipanti allo showaver ascoltato delle parole per lui inaccettabili, rivolte. Durante le ultime settimane trascorse al reality, l’ex ballerina di Non è la Rai ha ...